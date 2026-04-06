Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Sözcü TV’de yaklaşık 4 ay görev yapan Yılmaz Özdil, CHP'li Günaydın ve Burhabettin Bulut ile yaşadığı polemiklerin ardından istifa ederek görevinden ayrıldı. Özdil, yaptığı son paylaşımda "Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yaptım, doğruyu dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır" ifadelerine yer vermişti.

  • Yılmaz Özdil, Sözcü TV'de yaklaşık 4 ay görev yaptıktan sonra istifa etti.
  • Yılmaz Özdil, istifasını kanalın sahibi Burak Akbay'a sundu.
  • Yılmaz Özdil, 1 Aralık 2025'te Sözcü TV Medya Grubu'nun başına geçmişti.

Sözcü TV’de yaklaşık 4 ay önce göreve başlayan gazeteci Yılmaz Özdil, görevinden istifa etti. Özdil’in istifasını kanalın sahibi Burak Akbay’a sunduğu öğrenildi.

POLEMİK SONRASI AYRILIK KARARI

Özdil’in, son dönemde siyasetçilerle yaşadığı polemiklerin ardından istifa kararı aldığı belirtildi. Kanalda kısa süreli görev yapan Özdil’in ayrılığı medya kulislerinde dikkat çekti.

BULUT VE GÜNAYDIN İLE TARTIŞMIŞTI

Özdil, istifa öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: “Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın’ı tebrik ederim… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yaptım, doğruyu dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır."

GÖREVE GELİŞİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Yılmaz Özdil, 1 Aralık 2025’te Sözcü TV Medya Grubu’nun başına geçmişti. Bu süreçte en az 15 kişinin işten çıkarıldığı, işten ayrılanlar arasında genel yayın yönetmeni ve ekran yüzlerinin de bulunduğu ifade edilmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Davanın seyri değişiyor! Savcıdan Nevzat Bahtiyar için yeni talep
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim

İşte otel odasında basılan başkanın yerine seçilen isim

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıburhan Kankoc:

Ne oldi Özdil mahallende gazeteciye söz hakkı yokmu?Düşünce özğürlüğü tek taraflımı,insanlar istediği söylenmeyince düşman oluyor...

Haber Yorumlarısarioglanli38:

bi yere sigmadi

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Yarı çıplak halde bulunan genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı

Duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım...
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı
Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Son dakika golüyle çıldırdılar

1 saniye sonrasını izlemeniz lazım!

Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Yarı çıplak halde bulunan genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı

Duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...

Beklenen oldu!