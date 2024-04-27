Yıldız Tilbe'nin dişleri neden yok? Yıldız Tilbe'in dişsiz pozu olay oldu!

Şarkıları ve danslarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, diş tedavisi görmeye başladı. Ön dişleri çekilen şarkıcı, o halini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Yıldız Tilbe'nin dişleri neden yok? Yıldız Tilbe'in dişsiz pozu olay oldu!

YILDIZ TİLBE'NİN DİŞLERİ NEDEN YOK?

Güçlü sesi, şarkıları ve danslarıyla yıllardır adından söz ettiren Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Günlük yaşantısından kareleri de sık sık yayınlayan şarkıcı, diş tedavisi gördüğü süreci de paylaşmayı ihmal etmedi.

Bir süre önce diş tedavisine başlayan Yıldız Tilbe, implant sürecinden dolayı ön dişlerini çektirmek zorunda kaldı. Dişsiz halde peş peşe gülerek pozlar veren Tilbe, "ehehe" notuyla paylaştı. Tilbe'nin o hali bazı takipçilerini korkutsa da çoğunu güldürdü. Şarkıcının doğal pozları da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte Yıldız Tilbe'nin çok konuşulan pozları...