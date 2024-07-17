Yıldırım Yanılmaz öldü mü, neden öldü hastalığı ne? Yıldırım Yanılmaz kimdir, kaç yaşında öldü?

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Yıldırım Yanılmaz öldü mü, neden öldü ve kaç yaşında vefat ettiği merak ediliyor. Çiçek Taksi'de oynayan Yıldırım Yanılmaz'ın hastalığı nedir ve cenaze töreni ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Yıldırım Yanılmaz öldü mü? Yıldırım Yanılmaz öldü mü, neden öldü hastalığı ne? Detaylar haberimizdedir...

YILDIRIM YANILMAZ ÖLDÜ MÜ?

Yeşilçam oyuncusu Yıldırım Yanılmaz, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Karesi Belediyesi'ne ait huzurevinde kalan Yanılmaz'ın vefatını Ferdinand Haralanbidu şu sözlerle duyurdu:

"Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, yapımcı, güzel insan Yıldırım Yanılmaz hoca Balıkesir huzur ve bakım evinde vefat etti. Üzücü haberi biraz önce oradaki yetkililer beni arayarak verdi. Üzüntüm sonsuz… İyi ki onu bir hafta önce ziyaret etmiştim. Onunla son görüşmemiz olmuş. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanın cennet olsun. Nur içinde yat hocam… Allah sevenlerine, dostlarına sabır versin… Hocam seni unutmayacağım…"

YILDIRIM YANILMAZ KİMDİR?

18 Ocak 1946'da Zonguldak'ta doğan Yıldırım Yanılmaz, 1969'da "Bir Türk'e Gönül Verdim" filminde yönetmen yardımcısı olarak başladı. 1986'da "Düğüm" isimli filmde yönetmenlik yaptı. "Otobüs Yolcuları / İhsaniye – Karasu", "Hesap Günü (2006)", "Deniz Gülü", "Ölüm Oyunu", "Aptallık Rekoru" gibi filmleri yönetti. Ayrıca, Orhan Veli'nin İlham Perisi Bella belgeselini çekti. Şengün Konağı, Çiçek Taksi, Güneş Doğacak gibi dizi ve filmlerde de rol aldı. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Yanılmaz, 78 yaşında hayatını kaybetti.