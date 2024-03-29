Üye Girişi
Haberler

Yıldırım Öztuğ kimdir? Memleket Partisi Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan Adayı Yıldırım Öztuğ Kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan adayı ise Yıldırım Öztuğ. Yıldırım Öztuğ nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

YILDIRIM ÖZTUĞ KİMDİR?

Yıldırım Öztuğ, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Memleket Partisi Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Turgay Şirin kimdir? Memleket Partisi Ardahan Çıldır Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin Kaç yaşında, nereli? Yıldırım Öztuğ kimdir? Memleket Partisi Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan Adayı Yıldırım Öztuğ Kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yakaryılmaz kimdir? Memleket Partisi Adıyaman Yaylakonak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yakaryılmaz Kaç yaşında, nereli? Hayriye Yıldız kimdir? Zafer Partisi Isparta- Atabey Belediye Başkan adayı Hayriye Yıldız kaç yaşında, nereli? Berat Doğan kimdir? Zafer Partisi Isparta- Aksu Belediye Başkan adayı Berat Doğan kaç yaşında, nereli? Oğuz Emre Gökal kimdir? Zafer Partisi Hatay- Yayladağı Belediye Başkan adayı Oğuz Emre Gökal kaç yaşında, nereli? Akaryakıt fiyatları 3 haneli rakamlara mı çıkıyor? Cumhurbaşkanlığı ne dedi? Suphi Yıldız kimdir? Zafer Partisi Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı Suphi Yıldız kaç yaşında, nereli? Salih Savaşlı kimdir? Zafer Partisi Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı Salih Savaşlı kaç yaşında, nereli? Abdullah Kadayıf kimdir? Zafer Partisi Hatay- Payas Belediye Başkan adayı Abdullah Kadayıf kaç yaşında, nereli? Serhan Yıldırımhan kimdir? Zafer Partisi Hatay- Kırıkhan Belediye Başkan adayı Serhan Yıldırımhan kaç yaşında, nereli? Cengiz Kırgın kimdir? Zafer Partisi Hatay- İskenderun Belediye Başkan adayı Cengiz Kırgın kaç yaşında, nereli? SURİVOR KİM ELENDİ? Survivor All Star 2024 adaya kim veda etti? OY SAYIMINDA İFTAR MOLASI OLACAK MI? YSK iftar arası kararında ne dedi? Vatandaşa yumruk atan Belediye Başkanı kim? Vatandaşa neden yumruk attı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title