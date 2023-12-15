Üye Girişi
Haberler

Yılbaşı tatili kaç gün? Bu yıl yıl başı hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak 2024?

Güncelleme:
Abone Ol

Yeni yıla az bir zaman kala birçok kişi tarafından Yılbaşı tatili kaç gün? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün? Bu yıl yıl başı hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak 2024?

Tüm dünya çapında heyecanla beklenen günlerden bir tanesi de Yılbaşı oluyor ve birçok kişi tarafından Yılbaşı tatili kaç gün? Sorusu, arama motorları üzerinde sık sık araştırılıyor. Ayrıca 2024 yılı yaklaşırken bir yandan da vatandaşlar tarafından yılbaşı kutlamalarında dair sorular da merak edilmeye başlanıyor. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün? Bu yıl yıl başı hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak 2024?

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

2024 yılında bir ocak tarihi Pazartesi gününe denk gelmektedir. 1 Ocak Pazartesi günü yılbaşı aynı zamanda yılın ilk resmi tatili anlamına da geliyor. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2023 gününden ibaret olacak. Hafta sonu ile birleşmekte olan yılbaşı tatili nedeniyle toplamda 3 gün tatil olmuş olacak. Buna göre Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün olarak uygulanacak.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Bayram arife

10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Bayram arife

16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Resmi Tatiller Yılbaşı Gündem Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Bu yıl yıl başı hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak 2024? Bambaşka Biri YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 15 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Kızılcık Şerbeti YENİ BÖLÜM (43. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM (654. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (15 ARALIK CUMA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 15 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 15 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 13 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 15 Aralık'ta İzmir, İstanbul ve Ankara'da Deprem Oldu mu? AFAD ve Kandilli'den Son Dakika Deprem Verileri Ankaragücü ceza aldı mı? MKE Ankaragücü ne cezası aldı, neden? CUMA MESAJLARI 2023: En iyi, kısa, anlamlı cuma mesajları! İnstagram, Facebook cuma mesajları! Ayetli, resimli cuma mesajları! CUMA MESAJLARI 2023| Güzel, anlamlı ve yazılı Cuma mesajları resimli ,dualı! Hayırlı cumalar ve cuma akşamı sözleri! FACEBOOK CUMA MESAJLARI: En güzel, kısa, resimli Cuma mesajları! Facebook'ta paylaşılabilecek Cuma mesajları 2023!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title