Yeni yıla az bir zaman kala birçok kişi tarafından Yılbaşı tatili kaç gün? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün? Bu yıl yıl başı hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak 2024?

Tüm dünya çapında heyecanla beklenen günlerden bir tanesi de Yılbaşı oluyor ve birçok kişi tarafından Yılbaşı tatili kaç gün? Sorusu, arama motorları üzerinde sık sık araştırılıyor. Ayrıca 2024 yılı yaklaşırken bir yandan da vatandaşlar tarafından yılbaşı kutlamalarında dair sorular da merak edilmeye başlanıyor. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün? Bu yıl yıl başı hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak 2024?

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

2024 yılında bir ocak tarihi Pazartesi gününe denk gelmektedir. 1 Ocak Pazartesi günü yılbaşı aynı zamanda yılın ilk resmi tatili anlamına da geliyor. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2023 gününden ibaret olacak. Hafta sonu ile birleşmekte olan yılbaşı tatili nedeniyle toplamda 3 gün tatil olmuş olacak. Buna göre Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün olarak uygulanacak.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Bayram arife

10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Bayram arife

16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün