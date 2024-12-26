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Yılbaşı haftası diziler yayınlanmayacak mı 2025?

Yılbaşı haftası diziler yayınlanmayacak mı 2025?
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Yılbaşı gecesi televizyonda yer alacak programlar, geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekiyor. Eğlence dolu yılbaşı özel yayınlarının yanı sıra, sevilen ünlülerin yer aldığı talk showlar ve konserler de ekranlarda olacak.

31 Aralık 2024 yılbaşı gecesi için televizyon kanallarının program akışı merak konusu oldu. Özellikle yılbaşında hangi dizilerin yayınlanacağı ve özel programların olup olmayacağı izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Yılbaşı haftası diziler yayınlanmayacak mı 2025?

YILBAŞI HAFTASI DİZİLER YAYINLANMAYACAK MI 2025?

Televizyon kanalları reklam bütçelerini ayarladıkları için yüksek bütçeli yapımların yeni bölümünü yayınlamıyor ve dizi oyuncuları da yeni yıl tatili yapmış oluyor.

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Pazartesi günü birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

30 Aralık – 5 Ocak Haftası yayın akışları henüz açıklanmadı. Yayın akışları açıklandığında dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı netleşecek.

31 ARALIK'TA TV'DE HANGİ DİZİLER VE PROGRAMLAR VAR?

Kanal D'deSibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'lunun yer aldığı "Şarkılar Bizi Söyler" programı yayınlanacak.

Star TV'de "Alice Müzikali"ni TV'de ilk kez sloganıyla yayınlayacak.

Yılbaşı haftası diziler yayınlanmayacak mı 2025?

ATV'de yılbaşı gecesi Oktay Kaynarca'nın sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması yayınlayacak.

TV8'de "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programı olacak. Programın jüri koltuğunda ise Hadise, Beyaz, Athena Gökhan ve Ezgi Mola oturacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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