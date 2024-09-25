Yiğit Bulut İsrail iddiası ne? Yiğit Bulut ne dedi?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, "İsrail kısa bir süre içinde Mescid-i Aksa ve diğer kutsallarımıza saldıracak. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanı'mızın defalarca belirttiği gibi hedef Türk yurdu olacak" dedi. Bulut'un sözleri gündem olurken Yiğit Bulut İsrail iddiası ne? Yiğit Bulut ne dedi, merak edildi.

YİĞİT BULUT İSRAİL İDDİASI NE?

Yiğit Bulut "Uyanık olmalıyız, objektif ve tarafsız bir şekilde gerçekleri görmeliyiz" diyen Bulut, "İsrail kısa bir süre içinde Mescid-i Aksa ve diğer kutsallarımıza saldıracak. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanı'mızın defalarca belirttiği gibi hedef Türk yurdu olacak" iddiasında bulundu.

YİĞİT BULUT KİMDİR?

Yiğit Bulut (d. 1972, Keşan, Edirne); Türk finans analisti, köşe yazarı, sunucu ve cumhurbaşkanlığı başdanışmanı. 2009-2012 yılları arasında Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yapmıştır. Temmuz 2013'te Başbakanlık Başdanışmanlığına atanmıştır.[2] 30 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirilmiştir. 9 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine atanmıştır.