Yeşil Yol filmi konusu ne, oyuncuları kim? Yeşil Yol ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Yeşil Yol filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yeşil Yol filmini izleyecek olanların merak ettiği Yeşil Yol konusu nedir, Yeşil Yol oyuncuları kimler ve Yeşil Yol özeti gibi konuları inceliyoruz.

YEŞİL YOL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 1 Mart 2000 (Fransa)

Frank Darabont'un Stephen King'in romanından uyarladığı bir drama filmi. Paul Edgecomb (Tom Hanks) 1920'li yıllarda bir hapishanede gardiyanlık yapıyor. Birgün John Coffey (Michael Duncan) isimli bir mahkum hapishaneye düşünce, Edgecomb'un yaşantısı tamamen değişiyor. Ölümü bekleyen mahkumun farklı bir isteği var.

YEŞİL YOL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Frank Darabont

Oyuncular:Tom Hanks, David Morse, Bonnie Hunt, Michael Clarke Duncan, James Cromwell

Tür: Suç, Drama

Yapım Yılı: 1999 (188 dk)

Vizyon Tarihi: 13 Kasım 2002 Çarşamba

Senaryo: Stephen King, Frank Darabont

Yapımcı Firma: Castle Rock Entertainment

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce, Fransızca

Orijinal Adı: The Green Mile