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Yerlikaya'nın bilgisayar ekranında dikkat çeken detay! Yeni operasyonların hedefi belli

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Güvenlik Haberleri
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet mensuplarıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı. O anlardan bir video yayınlayan Yerlikaya'nın ekranında "Emniyet mahrem yapılanması" başlıklı bir dosya olduğu görüldü. Bu dikkat çeken detay, yeni operasyonların bu kapsama yönelik yapılabileceği sinyalini verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanları ile ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla "Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi. Toplantıdan bir video paylaşan Yerlikaya'nın ve diğer katılımcıların bilgisayarlarında, "Emniyet mahrem yapılanması" başlıklı bir dosyanın ele alındığı görüldü.

OPERASYONLARA DEVAM MESAJI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda Narkogüç, Kafes, Kahramanlar, Kalkan, Mercek, Sibergöz, Çember, Kıskaç, Çengel, Mengene ve Kartel operasyonlarının değerlendirildiğini belirtti. Yerlikaya, terör ve işbirlikçileri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve kartellerle mücadelelerinin azim ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

GENERAL VE EMNİYET MÜDÜRLERİ KATILDI

"Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı"na, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve ilgili birim yöneticileri katıldı.

Yerlikaya'nın bilgisayar ekranında dikkat çeken detay! Yeni operasyonların hedefi belli

SIRADA "EMNİYET MAHREM YAPILANMASI" MI VAR?

Yerlikaya paylaşımında, "Bakan Yardımcımız, Emniyet Genel Müdürümüz ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımıza bağlı birim müdürlerimizle, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve devam eden operasyonları değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın bilgisayar ekranında dikkat çeken detay! Yeni operasyonların hedefi belli

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Haberler.com - Güvenlik

İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü Ali Yerlikaya Güvenlik Politika Güncel Haberler

Yorumlar (1)

HALİS ER:

Allah sizden razı olsun.

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