Yerli Malı Haftası ne zaman? 2025 Yerli Malı Haftası hangi güne denk geliyor?

Her yıl Türkiye genelindeki okullarda kutlanan Yerli Malı Haftası, 2025 yılında da çeşitli etkinliklerle öğrencileri bilinçlendirmeye hazırlanıyor. Ekonomik farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu hafta, yerli üretime verilen önemin altını çizerken tutumlu olmanın da bir yaşam biçimi haline gelmesini hedefliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Yerli Malı Haftası, resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanmaktadır. Türkiye'deki tüm ilkokul ve ortaokullarda kutlanan bu hafta, öğrenciler başta olmak üzere toplumun geneline ekonomik bilinç kazandırmayı hedefleyen önemli bir farkındalık etkinliğidir.

Hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle yerli üretim desteklenirken, tutumlu olmanın ve yerli malı kullanmanın önemi vurgulanır.

YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?

Yerli Malı Haftası; toplumda tutumlu olma bilinci oluşturmak, yerli üretimi teşvik etmek, milli ekonomiyi desteklemek ve yabancı ülkelere para akışını azaltmak amacıyla ilan edilmiş bir haftadır. İlk olarak 1946 yılında kutlanmaya başlanmış, 1983 yılında haftanın ismi "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" olarak değiştirilmiştir.

Bu özel hafta boyunca okullarda yerli ürünlerle ilgili sunumlar, sergiler, tiyatro gösterimleri, belgesel ve animasyon gösterimleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenerek yerli malı kullanımı teşvik edilir. Aynı zamanda marka, patent gibi kavramların önemi anlatılır ve üretmenin değeri vurgulanır.

YERLİ MALI HAFTASI NEDEN KUTLANIR?

Yerli Malı Haftası'nın temel amacı; özellikle 1. Dünya Savaşı sonrası yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını korumak, yerli üretimi artırmak ve toplumda tasarruf bilincini geliştirmektir. Bu fikir ilk olarak 1923'te Atatürk'ün önderliğinde toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde dile getirilmiş; Türkiye'nin kalkınmasının ancak kendi kaynaklarını kullanarak mümkün olacağı vurgulanmıştır.

12 Aralık 1929'da dönemin başbakanı İsmet İnönü'nün TBMM'deki konuşmasıyla da bu düşünce resmiyet kazanmış, halkın yerli malı kullanması teşvik edilmiştir. Hafta boyunca yapılan etkinliklerle, çocuklara ve gençlere tasarruf etmenin, üretmenin ve yerli malı tercih etmenin önemi küçük yaşlardan itibaren kazandırılmaya çalışılır.