YEREL SEÇİM OY PUSULASI NASIL OLACAK? 31 Mart Yerel Seçimde kaç zarf, kaç pusula olacak?

31 Mart'ta gerçekleşecek Yerel Seçimler için yerel seçim oy pusulası nasıl olacak? Sorusu, seçmenler başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 1 Ocak'ta başlayan seçim takvimi kapsamında, seçim süreci ve oy kullanmaya dair detaylar merak ediliyor. Peki, yerel seçim oy pusulası nasıl olacak?

YEREL SEÇİM OY PUSULASI NASIL OLACAK?

31 Mart'ta gerçekleşecek mahalli idareler genel seçimlerinde 4 farklı oy kullanılacak. Her bir oy için 4 farklı renkte oy pusulası yer alacak.

TÜM PUSULALARA KAÇ ZARFA KOYULACAK?

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

SEÇİME KAÇ PARTİ KATILACAK?

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

Ak Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.