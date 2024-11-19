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Yenidoğan Çetesi davasında son durum nedir? Fırat Sarı ceza aldı mı?

Yenidoğan Çetesi davasında son durum nedir? Fırat Sarı ceza aldı mı?
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Yenidoğan Çetesi davasında merak edilen son durum hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Fırat Sarı'nın alacağı ceza büyük bir merak konusu oluyor. Peki, Yenidoğan Çetesi davasında son durum nedir? Fırat Sarı ceza aldı mı? İşte detaylar!

Yenidoğan Çetesi davasının ilk duruşması dün gerçekleşti. İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davada ilk duruşma devam ediyor. Vatandaşlar, Yenidoığan Çetesi davasında neler yaşandığını merak ediyor. Peki, Yenidoğan Çetesi davasında son durum nedir? Fırat Sarı ceza aldı mı? Detaylar haberimizde...

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASINDA SON DURUM NEDİR?

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu, 8'i kadın 22 tutuklu sanık, 19 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Yenidoğan Çetesi davasında son durum nedir? Fırat Sarı ceza aldı mı?

İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.

Öte yandan yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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