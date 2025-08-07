Yeniden Başlamak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Beyaz perdede büyük beğeni toplayan Yeniden Başlamak, içten hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Televizyon yayınları sayesinde daha fazla kişiye ulaşan film, ikinci bir şansın mümkün olabileceğini anlatıyor. Filmde karakterlerin geçmişle yüzleşmesi ve hayata dair umutlarını yeniden yeşertmesi izleyenlere dokunaklı bir deneyim sunuyor. Eğer bu filmi izlemeyi düşünüyorsanız, konusu, başrollerde kimlerin yer aldığı ve film özeti gibi tüm bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

YENİDEN BAŞLAMAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hafızasını kaybetmiş gizemli bir adam, sıradan bir hayat süren kağıt toplayıcısının dünyasına beklenmedik bir şekilde girer. Bu tanışma, sadece iki hayatı değil, aynı zamanda geçmişin gölgelerini de gün yüzüne çıkarır.

Geçmişin İzinde Bir Arayış

Adamın kim olduğunu anlamaya yönelik başlayan bu yolculuk, seyirciyi derin bir trajediye sürükler. Geçmişte yaşanmış bir kaza, olayların merkezinde yer alırken; karakterler bu kazanın ardındaki büyük sırrı çözmeye çalışır.

Finalde ortaya çıkan gerçek, tüm hikayeyi baştan sona sarsar. Seyirci, izlediği olaylara yeni bir gözle bakmak zorunda kalır. Peki bu adam aslında kimdir? Yanıt, sadece kimlikte değil; insan ruhunun derinliklerinde gizlidir.

YENİDEN BAŞLAMAK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Eşref Ziya

• Öykü Çelik

• Batuhan Ekşi

• Ali Buhara Mete

• Mehmet Ali Tuncer

• Halil Necipoğlu

• Nazan Diper

• Osman Alkaş