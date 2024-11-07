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Yeni yılda eski kimlikle tapu işlemi yapılamayacak

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Tapu müdürlüklerinde işlem yapmak isteyenler için yeni Kimlik Kartı zorunluluğu 1 ocak 2025'te başlıyor. Kimliğini yenilemeyenler tapu işlemleri yapamayacak.

Tapu sahiplerini doğrudan ilgilendiren uygulamanın başlamasına iki aydan az bir süre kaldı. 1 Ocak 2025'ten itibaren, tapuda yapılacak tüm işlemler belirli belgeler olmadan gerçekleştirilemeyecek.

BELGELERİN YENİLENMESİ GEREKİYOR

Çipli Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) uygulamasına 14 Mart 2016 tarihi itibariyle Kırıkkale ilinde ve akabinde Adıyaman, Aksaray, Artvin, Burdur, Erzincan, Erzurum, Kırıkkale, Rize, Trabzon, Uşak ve Yalova olmak üzere 10 ilde, 02.01.2017 tarihi itibariyle de ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmalarına başlandı.

O tarihten bu yana ülke genelinde eski ve yeni kimlikler kullanılabiliyordu. Nüfus cüzdanını çipli hale getirmek için ilk etapta 2023 yılına kadar süre tanınsa da daha sonra bu kısıtlama kaldırıldı.

ESKİ BELGELER ARTIK GEÇERSİZ OLACAK

2025 yılı başından itibaren tapuda yapılacak tüm işlemler için de eski nüfus cüzdanları yerine Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının kullanılması zorunlu olacak. Bu sebeple Tapu Müdürlükleri'nde işlem yapacakların kimliklerini değiştirmeleri, gerekecek. Aksi halde eski kimliklerle hiçbir işlem yapılamayacak.

GEÇERLİLİK SÜRESİNE DİKKAT

Yeni çipli kimlik kartının kullanım süresi 10 yıl. Sürenin ne zaman dolacağı da kimliğin üzerinde yazıyor. Geçerlilik süresinin bitiminde, kart sahibinin tekrar başvuru yaparak kartını yenilemesi gerekiyor. Tapuda yeni yılda eski kimlikle işlem yapılamayacak

Yeni yılda eski kimlikle tapu işlemi yapılamayacak
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Emlak
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

Tapum var ama evim yok. Depremde yıkıldı artık istesemde işlem yapamıyorum.

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