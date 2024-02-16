Yeni Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan oldu. 16 Şubat 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan kimdir, Ahmet Misbah Demircan hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ TUNUS BÜYÜKELÇİSİ AHMET MİSBAH DEMİRCAN KİMDİR?

1967 yılında Kasımpaşa'da doğdu. Aslen Rizelidir. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Siyasî Tarih ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı.

Profesyonel iş yaşamına turizm sektöründe başladı. Sonuç odaklı çalışma perspektifini uluslararası organizasyon tecrübesiyle geliştirdi. Hizmet sürekliliğini sağlamaya odaklanan bir çalışma modeli oluşturdu. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nde (TÜRSAB) çeşitli görevlerde bulundu.

28 Mart 2004'te Beyoğlu Belediye Başkanı seçildi ve bu görevini üç dönemdir sürdürmektedir. Belediye Başkanlığı'nın birinci döneminde; Beyoğlu'nda faaliyet gösteren 185 sivil toplum kuruluşunu aktif olarak yönetime katmak amacıyla Yerel Sivil Güçbirliği Merkezi'ni kurdu. Paydaş sivil toplum kuruluşlarıyla çok sayıda sosyal proje gerçekleştirdi. Geride bıraktığı 14 yılda Beyoğlu'ndaki turizm yatak kapasitesini 6.000'den 45.000'e yükseltmeyi başardı.

II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Hilafetine Aykırı Bakışlar ve Bir Sistem Tartışması isimli kitapları kaleme almıştır. Arapça ve İngilizce bilmektedir. Ferda Hanımla evlidir.Zeynep, Rana ve Neva'nın babasıdır.