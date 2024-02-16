Yeni Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler oldu. 16 Şubat 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler kimdir, Emrullah İşler hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ SUUDİ ARABİSTAN BÜYÜKELÇİSİ EMRULLAH İŞLER KİMDİR?

Doğum: 7 Ocak 1960 (64 yıl yaşında), Kuşcuören, Türkiye

Emrullah İşler (d. 7 Ocak 1960, Kuşcuören); Türk akademisyen, siyasetçi ve eski başbakan yardımcısı. 2013-2014 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 61. Türkiye Hükûmetinde başbakan yardımcılığı görevini sürdürmüştür. 2011 ve Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara milletvekili olarak meclise girmiştir.

Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı yapan İşler'in çok sayıda bilimsel kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır.