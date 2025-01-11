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Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz kimdir? Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi!

Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz kimdir? Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 10 Ocak 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Küba Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Aytaç Yılmaz kimdir, merak edildi. İşte, Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi.

Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz oldu. 10 Ocak 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz kimdir, Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ KÜBA BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz oldu.

İşte karar:

Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz kimdir? Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi!

YENİ KÜBA BÜYÜKELÇİSİ AYTAÇ YILMAZ KİMDİR?

Başkonsolos Aytaç Yılmaz 1978 yılında Ankara'da doğmuştur.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde lisans, İrlanda'da kain UCD College'da yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Dışişleri Bakanlığı'na 2001 yılında giren Başkonsolos Yılmaz,merkez görevinde Irak, Konsolosluk, AB ile Siyasi İlişkiler, ve Balkan Dairelerinde görev yapmıştır. Başkonsolos Yılmaz ayrıca, Bağdat Büyükelçiliğinde Üçüncü Katip, AB Daimi Temsilciliğinde İkinci Katip, Madrid Büyükelçiliğinde ise Müsteşar olarak çalışmıştır. Merkezde son olarak Irak Daire Başkanı olarak görev yapmış, 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle ise Rotterdam Başkonsolosu olarak görevine başlamıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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