Yeni Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem oldu. 1 Mart 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem kimdir, Mekin Mustafa Kemal Ökem hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ KIRGIZ Cumhuriyeti BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni Kırgız Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem oldu.

İşte karar:



YENİ KIRGIZ Cumhuriyeti BÜYÜKELÇİSİ MEKİN MUSTAFA KEMAL ÖKEM KİMDİR?

Eskişehir Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. Ayrıca Oxford Üniversitesi'nden de lisansüstü diploması bulunmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı'na girdikten sonra sırasıyla Riyad ve Londra büyükelçilikleri ile Türkiye'nin NATO nezdindeki Daimi Temsilciliğinde çeşitli kademelerde görev yapmıştır. 2014 yılında Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır ayrıca Dışişleri Bakanı Özel Müşaviri olarak görev yapmış, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım'ın Dışişleri Başdanışmanlığını yürütmüştür. 10 Aralık 2016 -16 Nisan 2021 tarihleri arasında Tel Aviv Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2010 yılındaki Mavi Marmara baskınının ardından Tel Aviv büyükelçiliği görevine getirilmiş ilk kişidir. Antalya Diplomasi Forumu eş koordinatörüdür.

Evli ve iki çocuk babasıdır.