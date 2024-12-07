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Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi!

Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 7 Aralık 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Kamerun Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Volkan Özkiper kimdir, merak edildi. İşte, Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi.

Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper oldu. 7 Aralık 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir, Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ KAMERUN BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper oldu.

İşte karar:

Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi!

YENİ KAMERUN BÜYÜKELÇİSİ VOLKAN ÖZKİPER KİMDİR?

Volkan Özkiper hakkında bilgiler güncelleniyor....

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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