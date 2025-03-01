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Yeni İtalya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen kimdir? Elif Çomoğlu Ülgen hayatı ve biyografisi!

Yeni İtalya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen kimdir? Elif Çomoğlu Ülgen hayatı ve biyografisi!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 1 Mart 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni İtalya Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Elif Çomoğlu Ülgen kimdir, merak edildi. İşte, Elif Çomoğlu Ülgen hayatı ve biyografisi.

Yeni İtalya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen oldu.1 Mart2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni İtalya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen kimdir, Elif Çomoğlu Ülgen hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ İTALYA BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni İtalya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen oldu.

İşte karar:

Yeni İtalya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen kimdir? Elif Çomoğlu Ülgen hayatı ve biyografisi!

YENİ İTALYA BÜYÜKELÇİSİ ELİF ÇOMOĞLU ÜLGEN KİMDİR?

1971 yılında Almanya'da doğan Elif Çomoğlu Ülgen, eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1993 yılında Dışişleri Bakanlığı'na katılarak diplomasi kariyerine ilk adımını attı.

1971 Almanya doğumlu olan Ülgen, uzun yıllar boyunca Türk diplomasisinin önemli figürlerinden biri olmayı başardı. Eğitimini TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Ülgen, 1993 yılında Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na katılarak kariyerine adım attı.

2017 yılında Güney Afrika Büyükelçisi olarak atanan Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki ilişkilerinin güçlendirilmesi için yoğun çaba harcadı. 2021 yılında bu görevi Ayşegül Kandaş'a devretti. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı Doğu ve Güney Afrika Genel Müdürlüğü'nde görev aldı. 2017 yılında Güney Afrika'ya Türkiye Büyükelçisi olarak atandı ve 2021 yılında görevini Ayşegül Kandaş'a devretti. Son olarak, Doğu ve Güney Afrika Genel Müdürlüğü'nde önemli bir yönetimsel rol üstlendi.

Roma Büyükelçiliği görevi, Elif Çomoğlu Ülgen'in diplomat olarak ulaştığı en üst düzey görevlerden biri. Ülgen, Türkiye-İtalya ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda önemli sorumluluklar üstlenecek.

Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen, aynı zamanda Türk dış politikasının güçlü isimlerinden biri olarak, özellikle Afrika ve Güney Asya bölgelerinde önemli diplomatik katkılarda bulunmuştur. Roma Büyükelçiliği görevine atanan Elif Çomoğlu Ülgen, Türk diplomasi tarihinde önemli bir yer edinmeye devam ediyor.

Evli ve üç çocuk annesi olan Ülgen, merhum büyükelçi Tanju Ülgen'in gelini.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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