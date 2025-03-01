Yeni Hindistan Büyükelçisi Ali Murat Ersoy kimdir? Ali Murat Ersoy hayatı ve biyografisi!
Yeni Hindistan Büyükelçisi Ali Murat Ersoy oldu. 1 Mart 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Hindistan Büyükelçisi Ali Murat Ersoy kimdir, Ali Murat Ersoy hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 1 Mart 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Hindistan Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Ali Murat Ersoy kimdir, merak edildi. İşte, Ali Murat Ersoy hayatı ve biyografisi.
YENİ HİNDİSTAN BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?
Yeni Hindistan Büyükelçisi Ali Murat Ersoy oldu.
İşte karar:
YENİ HİDİSTAN BÜYÜKELÇİSİ ALİ MURAT ERSOY KİMDİR?
Ali Murat Ersoy hakkında detaylar geliyor...