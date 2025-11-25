Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Üst katına yeni taşınan evli çiftin gece geç saatlere kadar yüksek ses çıkardığını söyleyen bir kadın, çektiği videoda yaşadığı duruma tepki gösterdi. Çiftin sabaha kadar süren gürültüsü nedeniyle uykusuz kaldığını anlatan kadın, apartman görevlisine şikayette bulunduklarını belirtti.

GECE 02.00'YE KADAR SES KESİLMİYOR

İddiaya göre kadın, üst katına yeni evli bir çiftin taşınmasının ardından özellikle geceleri yoğun bir gürültüye maruz kalmaya başladı. Çiftin gece 02.00'ye kadar yüksek ses çıkardığını söyleyen kadın "Kadın ve erkek inleme sesleri geliyor. Ama böyle bir inleme yok" sözleriyle durumu anlattı.

"DUVARLARA VURUYORUZ, SESLER DAHA DA ARTIYOR"

Eşinin de uykusundan uyandığını ve duruma tepki gösterdiğini anlatan kadın "Eşim gece uyanıp sussunlar diye duvarlara vuruyor. Ancak susacaklarına daha çok ses çıkartıyorlar" dedi.

"BİR KEZ DAHA ŞİKAYET EDERSENİZ..."

Kon çare olarak apartman görevlisine gittiklerini ve durumu anlattıklarını belirten kadın "Görevli, bir kez daha şikayetçi olmamız durumunda ev sahibiyle konuşacağını ve yeni evli çifti evden çıkartacaklarını söyledi" ifadelerini kullandı.