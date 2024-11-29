Yeni Bingöl İl Emniyet Müdürü kim oldu? Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı kimdir?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Devlet Denetleme Kurulu Üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı. Kararla birlikte 6 ile yeni emniyet müdürü de atandı. Yeni Bingöl İl Emniyet Müdürü kim oldu? Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı kimdir?

ATAMA KARARLARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ayrıca karar ile birlikte Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevden alındı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ordu İl Emniyet Müdürü Attila Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Acar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Niyazi Turgay atandı.

YENİ BİNGÖL İL EMNİYET MÜDÜRÜ KİM OLDU?

Yeni Bingöl İl Emniyet Müdürü Müdürü Beyti Kalaycı oldu?

İlk, orta ve lise eğitimini kendi memleketinde okuyan Kalaycı, polis akademisinden başarılı bir derece ile mezun oldu.

Türkiye'nin çeşitli bölgesinde görev yapan Beyti Kalaycı birçok ilçede de emniyet müdürlüğü görevini yürüttü.

Kalaycı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

İşte kararname: