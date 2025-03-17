Yemekteyiz Ülviye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ülviye Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 12-21 Mart haftasında yarışacak olan Ülviye Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Ülviye Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ülviye Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ Ülviye HANIM KİMDİR?

Yarışmadaki yarışmacısı Ülviye hakkında bilgiler henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de FoÜlviye'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının 3-7 Mart haftasında yarışacak olan Ülviye Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Ülviye Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Yemekteyiz programı, yemek yapma yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyen yarışmacıları ekranlara getiriyor. Yemekteyiz Ülviye kimdir?