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Yemekteyiz Sevda kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevda Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Sevda kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevda Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 13-17 Ocak haftasında yarışacak olan Sevda Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Sevda Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevda Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının 13-17 Ocak haftasında yarışacak olan Sevda Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Sevda Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Yemekteyiz programı, yemek yapma yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyen yarışmacıları ekranlara getiriyor.

YEMEKTEYİZ SEVDA HANIM KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Sevda Hanım'ıın Ardahanlı olduğu biliniyor. İlk gün yarışmacısı Suzan, "Kusura bakmayın ben şu Ardahanlıya ayrıca sarılmak istiyorum" dedi.


YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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