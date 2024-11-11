Yemekteyiz Sema kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sema Daşdemir kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Sema Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sema Daşdemir kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 11-15 Kasım haftasında yarışacak olan Sema Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sema Daşdemir kaç yaşında, nereli?
YEMEKTEYİZ SEMA KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Sema Daşdemir 34 yaşındadır.
3 çocuk annesi olan Sema, Erzurumludur.