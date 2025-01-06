Yemekteyiz Sabriye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sabriye Dağlı kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 6-10 Ocak haftasında yarışacak olan Sabriye Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Sabriye Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sabriye Dağlı kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SABRİYE DAĞLI KİMDİR?

Sabriye Dağlı, aslen Hatay Antakyalı bir yarışmacıdır.

Sabriye 32 yaşında ve 4 çocuk annesidir.



YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.