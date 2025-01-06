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Yemekteyiz Reşit kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reşit Bodur kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Reşit kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reşit Bodur kaç yaşında, nereli?
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Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Reşit Bey'in kimliği, yaş ve kökeni merak konusu oldu. 6-10 Ocak haftasında yarışacak olan Reşit Bey, mutfak yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyerek ekranlara gelecek. Program, yarışmacıların bu yeteneklerini izleyici ile paylaşıyor. Reşit Bey'in yaşı ve kökeni hakkında detaylar merakla bekleniyor. Yemekteyiz Reşit Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reşit Bodur kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Reşit Bey'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. 6-10 Ocak haftasında yarışacak olan Reşit Bey'in hayatı ve yemek yapma yetenekleri, ev sahipliği becerileri ile ekranlara gelecek. Yemekteyiz programı, yarışmacıların mutfak ve ev sahipliği yeteneklerini sergileyerek izleyici ile buluşuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reşit Bodur kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ REŞİT BODUR KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reşit Bodur, 35 yaşındadır. Bekar olan Reşit İstanbulludur.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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