YEMEKTEYİZ puan tablosu! 3 Şubat Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kübra kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında 3 Şubat Pazartesi günü yarışan Kübra'nın aldığı puanlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Her hafta olduğu gibi, Yemekteyiz puan tablosu yarışmacıların performansına göre şekilleniyor. Peki, 3 Şubat Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kübra kaç puan aldı? Detaylar haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KÜBRA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3 Şubat yarışmacısı Kübra Hanım oldu. Kübra Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Gül: 4

Serkan: 4

Begüm: 4

Ferdi: 5

Yemekteyiz Kübra

YEMEKTEYİZ KÜBRA KİMDİR?

3 Şubat 2025 Pazartesi günü yayınlanan "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programında yarışan Kübra Dereli, 26 yaşında olup Karabük Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği mezunudur ve profesyonel olarak modellik yapmaktadır.