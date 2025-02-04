YEMEKTEYİZ puan tablosu! 3 Şubat Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kübra kaç puan aldı?
3 Şubat Pazartesi günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışan Kübra'nın aldığı puan merak konusu oldu. Yemekteyiz programının puan tablosu izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında 3 Şubat Pazartesi günü yarışan Kübra'nın aldığı puanlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Her hafta olduğu gibi, Yemekteyiz puan tablosu yarışmacıların performansına göre şekilleniyor. Peki, 3 Şubat Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kübra kaç puan aldı? Detaylar haberimizde...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KÜBRA KAÇ PUAN ALDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3 Şubat yarışmacısı Kübra Hanım oldu. Kübra Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:
Gül: 4
Serkan: 4
Begüm: 4
Ferdi: 5
YEMEKTEYİZ KÜBRA KİMDİR?
3 Şubat 2025 Pazartesi günü yayınlanan "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programında yarışan Kübra Dereli, 26 yaşında olup Karabük Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği mezunudur ve profesyonel olarak modellik yapmaktadır.