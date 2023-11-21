Yemekteyiz Nalan Toprak kimdir, kaç yaşında ve Masterchef Nalan Toprak kaç hafta kaldığı gündeme geliyor. Nalan Toprak kimdir, kaç yaşında veMasterchef Nalan Toprak kaç hafta kaldı merak ediliyor. Yemekteyiz Nalan Toprak kimdir, kaç yaşında? Masterchef Nalan Toprak kaç hafta kaldı? Detaylar haberimizdedir…

NALAN TOPRAK KİMDİR?

14 temmuz 1988 İstanbul Kadiköy doğumlu. Okul yılları çok başarılı geçti hatta bu yüzden 6. sınıfta okul birinciliğinden dolayı ödül olarak 2 haftalık Danimarka tatili kazandı. Öğrenimini Marmara Üniversitesi Biyomedikal bölümünde tamamladı. Ama ilgi alanlarından en önemlisi olan yemek yapma isteği onu yemek pişirmeye itti. Sonra TV8'de başlayan Yemekteyiz yarışması, yarışma arzusu uyandırınca kendini başvuru yaparken buldu. 1 yıl içerisinde best of'da dahil 2 kere Yemekteyiz yarışmasında yarışmasının ardından MasterChef'e katıldı. Toprak'ın asıl mesleği ise futbol hakemliğidir.