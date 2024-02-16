12 Şubat Pazartesi günü yeni haftaya başlayan Zuhal Topal Yemekteyiz programında yarışmacıların hepsi birbirinden hırslı ve iddialıydı. Haftanın son gününde ise Müjgan Öztürk yarışıyor. İzleyiciler Müjgan Öztürk'ü merak ediyor. Peki, Yemekteyiz Müjgan kimdir? Yemekteyiz hangi kanalda? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

YEMEKTEYİZ MÜJGAN KİMDİR?

Hemen özetleyim ki Yemekteyiz Müjgan Özdemir Öztürk evli. Haftanın en iddialı isimlerinden olan Yemekteyiz Müjgan 46 yaşında ve 4 çocuk annesi. Mutlu bir evliliği olan Yemekteyiz Müjgan Özdemir Öztürk oldukça havalı olan kombini ve tarzıyla dikkatleri üzerinde topladı.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİM?

Müjgan Özdemir Öztürk

Eray Atlamaz

Candan Yıldırım

Mehmet Ali Gürkan

Hazal Payver

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