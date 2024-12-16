Yemekteyiz Mine kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mine Üstündağ kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, Yemekteyiz Mine Üstündağ kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mine Üstündağ kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ MİNE HANIM KİMDİR?

Mine Hanım, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 16-20 Aralık haftası yeni yarışmacısıdır. Mine hanımın kişisel bilgileri açıklandığında sayfamızda yayınlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

İddialı bir yarışmacı olan Mine, "Patatesler orantılı doğranmamış" yorumu gelince ortam gerildi. İlk gün yarışmacısı Yıldız, "Cetvel mi olsaydı" yanıtını verince olanlar oldu.

Mine Üstündağ, 57 yaşında ve 2 çocuk annesidir.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.