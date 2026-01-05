Yemekteyiz Mehmet Ali kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mehmet Ali Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 5-9 Ocak haftasında yarışacak olan Mehmet Ali Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Mehmet Ali Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mehmet Ali kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ MEHMET ALİ KİMDİR?

34 yaşında, bekar ve Mersinli olan başarılı bir make up artist… Renklerle kurduğu bağ ve estetik bakış açısı, onu mesleğinde farklı bir noktaya taşıyor. Akdeniz'in enerjisi ve sıcaklığı, stiline ve yaklaşımına net şekilde yansıyor.

GÜZELLİĞİN SADECE DIŞ GÖRÜNÜŞTEN İBARET OLMADIĞINA İNANIYOR

Makyajı bir dönüşüm aracı değil, kişinin kendini ifade etme biçimi olarak görüyor. Doğallıkla yaratıcılığı harmanlayan tarzı, onu tercih edilen bir isim hâline getiriyor. Her yüzü ayrı bir hikâye olarak ele alıyor.

MESLEĞİN ÖTESİNDE BİR DUYARLILIK

Yoğun iş temposunun yanında sosyal konulara karşı da duyarlı. Özellikle sokak hayvanlarına karşı gösterdiği hassasiyet, çevresi tarafından yakından biliniyor. Günlük hayatında da bu konuda elinden geleni yapmaya çalışıyor.

200 BİN TL ÖDÜLLE GELEN PAYLAŞMA HAYALİ

Eğer 200 bin TL'lik ödülü kazanırsa, bu parayı kişisel hedeflerinden çok sokak hayvanları için kullanmayı düşünüyor. Onların beslenmesi, temel ihtiyaçlarının karşılanması ve daha iyi koşullarda yaşamaları için somut adımlar atmayı planlıyor.

GÜZELLİĞİ İYİLİKLE TAMAMLAYAN BİR DURUŞ

Onun için gerçek güzellik, merhamet ve paylaşmayla tamamlanıyor. Mesleki başarısını toplumsal faydayla birleştirmek isteyen bu yaklaşım, hikâyesini daha da anlamlı kılıyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.