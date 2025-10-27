Yemekteyiz Hüseyin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hüseyin Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 27-31 Ekim haftasında yarışacak olan Hüseyin Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hüseyin Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hüseyin kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ HÜSEYİN KİMDİR?

38 yaşında, Bulgaristan kökenli bir psikologdur. Boş zamanlarında doğa yürüyüşlerine çıkmaktan keyif alır. Ayrıca farklı ülkelerin mutfaklarını keşfetmeyi ve dünya lezzetlerini kendi mutfağında denemeyi sever.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.