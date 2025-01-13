Yemekteyiz Hayriye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hayriye Aygün kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının 13-17 Ocak haftasında yarışacak olan Hayriye Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Hayriye Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Yemekteyiz programı, yemek yapma yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyen yarışmacıları ekranlara getiriyor.

YEMEKTEYİZ HAYRİYE HANIM KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Hayriye Hanım 26yaşındadır. Kitap okumayı ve yemek yapmayı seven Hayriye Bursalıdır ve makyaj videoları yayınlıyor. Bursa ve Boşnak yemekleri yapıyor.



YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.