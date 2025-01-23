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Yemekteyiz Elif kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Kılınç kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Elif kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Kılınç kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 20-24 Ocak haftasında yarışacak olan Elif Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Elif Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Kılınç kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının 20-24 Ocak haftasında yarışacak olan Elif Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Elif Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Yemekteyiz programı, yemek yapma yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyen yarışmacıları ekranlara getiriyor.

YEMEKTEYİZ ELİF KILINÇ KİMDİR?

Yaşı: 24

Memleketi: Konya

Mesleği: Model

Yemekteyiz Elif Kılınç'ın bekar olduğu ve modellik yaptığı biliniyor.

Yemekteyiz Elif Kılınç, 24 yaşında. Aslen Konya'lıdır. Modellik yapıyor. Mesleği gereği Türkiye'nin farklı illerinde seyahat etme fırsatı da buluyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Kılınç, haftanın dördüncü günü iddialı menüsüyle rakiplerini ağırlayacak.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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