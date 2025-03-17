Yemekteyiz Ebru kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının 17-21 Mart haftasında yarışacak olan Ebru Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Ebru Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Yemekteyiz programı, yemek yapma yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyen yarışmacıları ekranlara getiriyor.

YEMEKTEYİZ Ebru HANIM KİMDİR?

Yarışmadaki yarışmacısı Ebru hakkında bilgiler henüz açıklanmadı.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2017'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.