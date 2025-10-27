Yemekteyiz Burcu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Burcu Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Burcu Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Burcu Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ BURCU KİMDİR?

42 yaşında, Eskişehir doğumlu iki çocuk annesidir. Etkileşim uzmanı olarak görev yapmaktadır. Kendisine 200 bin TL ödül verilmesi halinde bu parayı keyifli bir tatilde değerlendireceğini dile getirmiştir.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.