Yemekteyiz Asiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asiye Sarıca kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Asiye Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asiye kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 7-11 Ekim haftasında yarışacak olan Asiye Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Asiye Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asiye kaç yaşında, nereli?
YEMEKTEYİZ ASİYEKİMDİR?
Asiye Sarıca'nın 1 kız çocuğu vardır. Aslen Tokatlı olan olan Asiye38 yaşındadır. Aynı zamanda Asiye Sarıca'nınbir güzellik merkezi bulunmaktadır.