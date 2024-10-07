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Yemekteyiz Asiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asiye Sarıca kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Asiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asiye Sarıca kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Asiye Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asiye kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 7-11 Ekim haftasında yarışacak olan Asiye Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Asiye Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asiye kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ASİYEKİMDİR?

Asiye Sarıca'nın 1 kız çocuğu vardır. Aslen Tokatlı olan olan Asiye38 yaşındadır. Aynı zamanda Asiye Sarıca'nınbir güzellik merkezi bulunmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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