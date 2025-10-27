Yemekteyiz Arda kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Arda Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 27-31 Ekim haftasında yarışacak olan Arda Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Arda Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Arda kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ARDA KİMDİR?

23 yaşında, Karabük doğumlu bekar bir üniversite öğrencisidir. Sosyal etkinliklerde yer almayı ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi sever. Ayrıca boş zamanlarında satranç oynamaktan ve bilardo masasında yeteneklerini geliştirmekten keyif alır.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.