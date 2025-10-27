Haberler

Yemekteyiz Arda kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Arda Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Arda kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Arda Bey kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Arda Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Arda kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 27-31 Ekim haftasında yarışacak olan Arda Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Arda Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Arda kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ARDA KİMDİR?

23 yaşında, Karabük doğumlu bekar bir üniversite öğrencisidir. Sosyal etkinliklerde yer almayı ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi sever. Ayrıca boş zamanlarında satranç oynamaktan ve bilardo masasında yeteneklerini geliştirmekten keyif alır.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Güncel
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı! İçlerinden metal çıktı

2 bin tondan fazla tavuk eti apar topar geri çağrıldı
Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler

Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Eskişehir'de 5 gündür kayıp olan 13 yaşındaki kız bulundu

Günlerdir aranan küçük Ezgi'den haber var
Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti

Salgın ülkenin dört bir yanına yayıldı, rakam 500 bini geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.