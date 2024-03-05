Üye Girişi
Haberler

Yeliz Yeşilmen kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen biyografisi!

Güncelleme:

Aramızda Kalmasın programının konuğu Yeliz Yeşilmen oldu. Canlı yayına konuk olan Model Yeliz Yeşilmen kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli?

Yeliz Yeşilmen, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Model Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

1978 yılının Aralık ayında Adana'da doğdu. Kariyerine modellik yaparak başladı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunduğu "Çarkıfelek" isimli eğlence programıyla ekranlara çıktı.

2000 yılında İlker Aksum'un başrol oynadığı Çarli İş Başında dizisinde rol alarak oyunculuğa adım attı. Asıl şöhreti 2001'de "Aşkım Aşkım" adlı dizide canlandırdığı Gözde karakteriyle yakaladı.

2004 yılında "Hababam Sınıfı Merhaba" isimli sinema filminde Alev Alev adında biyoloji hocasını canlandırdı. Aynı sene "Tat Beni" adını verdiği ilk albümünü piyasaya çıkardı.

Toplam 10 şarkıdan oluşan bu albümde Mavi Boncuk parçası büyük beğeni topladı. Ardından "Elemtere Fiş" ve "Fıstık Çıkı Çıkı" adlı iki stüdyo albümü daha piyasaya sürdü.

Şarkıcılık deneyimi de olup, Tat Beni (2004) adlı albüm, Yeliz Yeşilmen'in ilk stüdyo albümü olmuştur. Daha sonra Elemtere Fiş (2006) ve Fıstık Çıkı Çıkı (2009) albümlerini çıkardı.

Oynadığı dizilerde daha çok aptal sarışın tiplemeleriyle rol aldı.

2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile hayatını birleştiren Yeliz Yeşilmen'in Birbey ve Asya isimli iki çocuğu var.

Rol aldığı diziler

2009 - Altın Kızlar

2008 - Aşkım Aşkım

2007 - Evimin Erkeği

2006 - Aynı Çatı Altında

2004 - 3. Tür

2004 - Avrupa Yakası

2004 - Biz Boşanıyoruz

2003 - Şöhretler Kebapçısı

2002 - Pembe Patikler

2002 - Vaka-i Zaptiye

2001 - Aşkım Aşkım

2000 - Çarli İş Başında

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Yeliz Yeşilmen Gündem Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

AFYONKARAHİSAR İFTAR VAKTİ | Afyonkarahisar iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! EDİRNE İFTAR VAKTİ | Edirne'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Yılmaz Özdil kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Yılmaz Özdil kaç yaşında, nereli? Yılmaz Özdil biyografisi! Adetliyken oruç tutulur mu? Regl döneminde oruç tutmak kabul olur mu? Adet orucu bozar mı? Ekrem İmamoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu biyografisi! Yeliz Yeşilmen kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen biyografisi! Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün gün, hangi ay başlıyor? DÜZCE İFTAR VAKTİ | Düzce'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇORUM İFTAR VAKTİ | Çorum'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! SURVİVOR'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor All Star 3. eleme adayı kim oldu? Adaya kim veda edecek? ADIYAMAN İFTAR VAKTİ | Adıyaman iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU? Çanakkale'de deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 5 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 5 MART | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? Barajlarda son durum nedir? Resmi Gazete bugün (5 Mart) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title