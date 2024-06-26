Yazın saatler ileri mi alınır geri mi? Türkiye'de bu yıl saatler geri alınacak mı? 2024 Yaz saati uygulaması!

Türkiye'de bu yıl saatler geri alınacak mı? 2024 yaz saati uygulaması nasıl olacak? Yazın saatler ileri mi alınır geri mi? Yaz saati uygulaması nedir? Yaz saati uygulaması ne zaman başlıyor ve Türkiye'de uygulanacak mı sorularıyla ilgili detaylar haberimizde…

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması, bir günden daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin belirli periyotlarının değişmesidir. Genellikle ilkbaharda bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Bir çok ülke, enerji tasarrufu ve gündüz saatlerinde daha fazla yarar sağlamak için bu düzenlemeyi uyguluyor.

TÜRKİYE'DE YAZ SAATİ UYGULAMASI OLACAK MI?

Türkiye'de yaz saati uygulaması olmadığı için saatler ileri alınmadı. Yaz saati uygulamasına uyan ülkeler: Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka. Böylece Türkiye ile aralarında olan saat farkı ikiden bire, İngiltere ile üç saat olan fark ikiye iniyor.