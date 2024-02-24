Yaz tatiline kaç gün kaldı? sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de öğrencilerin gündeminde yer almakta ve merak edilmekte. Öğrenciler ve veliler, kış tatilinin başlangıç tarihini dört gözle beklerken, resmi takvime göre bu tarih belirlenmiş oldu. Okulların kapanmasına kaç gün var sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Peki, Yaz tatiline kaç gün kaldı? Yaz tatiline kaç gün var, ne zamana başlayacak?

YAZ TATİLİNE KAÇ GÜN KALDI?

24 Şubat 2024 itibariyle okulların kapanmasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, öğrenciler 25 Mayıs 2024 tarihine kadar tatilin tadını çıkaracak. Bu süre zarfında kalan gün sayısı ise 110 Yeni eğitim dönemi ise 2023-2024 öğretim yılıyla 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Buna göre okullar 110 gün sonra kapanacak. 2023-2024 öğretim yılı 110 gün sonra sona erecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.