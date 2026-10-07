Yavuz Selim Mahallesi'nde otomobil ile ambulans çarpıştı, yaralanan olmadı

Yavuz Selim Mahallesi'nde otomobil ile ambulans çarpıştı, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yavuz Selim Mahallesi Hacı Bektaş-ı Veli Caddesi'nde otomobil ile ambulans henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, otomobil ve ambulansta maddi hasar meydana geldi; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Yavuz Selim Mahallesi Hacı Bektaş-ı Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan otomobil ile ambulans henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken, otomobil ve ambulansta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu