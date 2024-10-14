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Yavuz Selim Kıran kimdir? Yavuz Selim Kıran kaç yaşında, nereli? Yavuz Selim Kıran hayatı ve biyografisi!

Yavuz Selim Kıran kimdir? Yavuz Selim Kıran kaç yaşında, nereli? Yavuz Selim Kıran hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Yavuz Selim Kıran izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Yavuz Selim Kıran kaç yaşında, nereli? Yavuz Selim Kıran hayatı ve biyografisi! Yavuz Selim Kıran kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Yavuz Selim Kıran hakkında araştırmalar yapılıyor. Yavuz Selim Kıran kimdir? Yavuz Selim Kıran kaç yaşında, nereli? Yavuz Selim Kıran hayatı ve biyografisi!

YAVUZ SELİM KIRAN KİMDİR?

Yavuz Selim Kıran (d. 1 Ocak 1985, Ünye, Ordu) Türk siyasetçi. 2018 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanı Yardımcısı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine ataması yapılarak konuşmalarını hazırlayan ekibin içerisinde yer almıştır. Daha sonra ise sırasıyla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 'nde Egemen Bağış'ın Müşavirliği'nin yanı sıra; Avrupa Birliği Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği, TÜBİTAK Başkan Danışmanlığı, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yakın çalışma ekibinde yer almış Dışişleri Bakanı Başdanışmanlığı dahil çeşitli görevlerde bulunmuştur.

2018 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Ordu 6. sıra milletvekili adayı olmuştur. 7 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Dışişleri bakan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

İngilizce bilmekte olup evli ve 1 çocuk babasıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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