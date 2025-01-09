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Yasin Yıldız kimdir? Yeni Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız kimdir?

Yasin Yıldız kimdir? Yeni Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız kimdir?
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Bağcılar Belediye Meclisi, Abdullah Özdemir'in AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı gösterilmesi sebebiyle boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığı için seçimini yaptı. Yasin Yıldız, 30 oy alarak Bağcılar Belediyesi'nin yeni belediye başkanı oldu. Yasin Yıldız kimdir?

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığına aday gösterilen Abdullah Özdemir'in Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden ayrılması dolayısıyla belediye meclisi toplantısında yeni başkan belirlendi. AK Parti Belediye Meclis Üyesi Yasin Yıldız, 15'e karşı 30 oyla Bağcılar'ın yeni belediye başkanı oldu. Yasin Yıldız kimdir? Yeni Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız kimdir?


YASİN YILDIZ KİMDİR?

1983 İstanbul doğumlu olan Yasin Yıldız aslen Gümüşhanelidir. Eskişehir Anadolu üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup yüksek lisans eğitimini İstanbul Aydın üniversitesi Yerel yönetimler alanında yapmıştır.

Aktif siyasete 2004 yılında AK Parti Bakırköy ilçesi gençlik kollarında başlamıştır.2007-2009 yılları arasında Bakırköy gençlik kolları ilçe başkanlığı, 2009-2019 yılları arasında Bahçelievler belediyesi ve İBB meclis üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. 2012-2015 yılları arasında AK Parti İstanbul İl gençlik kolları yerel yönetimlerden sorumlu İl başkan yardımcılığı görevine getirilmiştir. 2014 yerel seçimlerin akabinde Bahçelievler Belediye Başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2021 yılında AK Parti İstanbul İl kongresinde İl yönetim kurulu üyeliğine getirilmiştir.

2024 yerel yönetimler seçimlerinde Belediye Meclis Üyeliğine seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Yıldız, İngilizce bilmektedir. Temmuz 2024 itibari ile Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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