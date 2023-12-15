Yaşar Okuyan, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer alıyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Yaşar Okuyan, geçirdiği iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Peki, Yaşar Okuyan öldü mü, yaşıyor mu? Sağlık durumu ne?

Yaşar Okuyan öldü mü, yaşıyor mu? Sağlık durumu ne?

Yoğun bakıma alınıp entübe edilen eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın öldüğüne yönelik haberler, eşi ve kızları tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamayla düzeltildi. Peki, Yaşar Okuyan öldü mü, yaşıyor mu? Sağlık durumu ne?

YAŞAR OKUYAN SAĞLIK DURUMU NE?

Yaşar Okuyan'ın sosyal medya X hesabından ailesi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu ile ilgili aktarılmakta olan vefat haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.Böylesine hassas bir süreçte bilgi teyidi alınmaksızın yapılan her haber, biz ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini derinden yaralamaktadır. Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu stabil olmakla beraber yoğun bakımdaki tedavi süreci devam etmekte olup, bu durum konusunda güncel bilgi yalnızca ailesi tarafından paylaşılacaktır. Konuyla ilgili herkesi hassasiyete davet ederiz."

NE OLMUŞTU?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan hastaneye kaldırılmıştı. Geçirdiği iç kanamaya bağlı olarak yoğun bakıma alınan Okuyan'ın entübe edildiği bildirilmişti. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, babasının sağlık durumunun kritik olduğunu ifade etmişti.