Yaşar Alptekin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin biyografisi!

Yaşar Alptekin, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan oyuncu Yaşar Alptekin kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR?

Yaşar Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başladı; sonra oyunculuğa başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi; özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.

Yaşamının sonraki dönemlerinde muhafazakâr bir yaşam tarzını benimsemiş ve çeşitli TV Kanallarında farklı programlara katılarak İslami konularda paylaşımlarda bulunmuştur. Hac görevini yerine getirmek için Mekke'ye de giden Alptekin, Düzceli Mehmet isimli bir tiyatro oyununda yer almıştır. 2014 yılında yönetmenliğini Tekin Gün'ün yaptığı Aşkın Gözyaşları TV filminde ana karakter Şems-i Tebrizi'yi canlandıran oyuncunun ilk evliliğinden 1 kızı bulunmaktadır.