Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı
Kurt ile kangalın çiftleşmesi sonucu ortaya çıktığı belirtilen türün görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Ürkek tavırlarıyla dikkat çeken hayvan, merak uyandırırken bazı vatandaşların görmek için bölgeye gittiği öğrenildi.
- Kurt ile kangalın çiftleşmesi sonucu ortaya çıktığı belirtilen bir tür sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündem oldu.
- Görüntülerdeki hayvanın fiziksel yapısı ve davranışları dikkat çekti ve ürkek olduğu görüldü.
- Görüntülerin yayılmasının ardından bazı vatandaşlar hayvanı görmek için bölgeye geldi ve video sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, kısa sürede gündem oldu. Kurt ile kangalın çiftleşmesi sonucu ortaya çıktığı belirtilen tür, görenleri şaşkına çevirdi.
ÜRKEK TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Görüntülerde, hem fiziksel yapısı hem de davranışlarıyla dikkat çeken hayvanın oldukça ürkek olduğu görüldü. Çevresine karşı temkinli tavırlar sergileyen tür, bulunduğu alanda meraklı bakışların odağı haline geldi.
ZİYARETÇİ AKINI
Görüntülerin yayılmasının ardından bazı vatandaşların hayvanı görmek için bölgeye geldiği öğrenildi. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan video, "melez tür" tartışmalarını da beraberinde getirdi.