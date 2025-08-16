YAŞ kararları sonrası TSK'da sürpriz istifa

YAŞ kararları sonrası TSK'da sürpriz istifa
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Askeri Şûra kararlarıyla 3. Ordu Komutanlığı'na atanan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Kemal Yeni emeklilik dilekçesi verdi. Talebi işleme konulan Yeni'nin yerine yeni bir atama yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz günlerde toplanan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararlarıyla ilgili TSK'dan sürpriz ayrılık geldi.

ANKARA'DAN ERZİNCAN'A ATANDI, İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın YAŞ kararları çerçevesinde beklenmedik biçimde emekliliğe sevk edilmesinden sonra, Gürak'ın karargahtaki sağ kolu olarak görev yapan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, Ankara'dan Erzincan'da konuşlu 3. Ordu Komutanlığı'na atandı. Orgeneral Kemal Yeni'nin atama kararlarının ardından emeklilik dilekçesi verdiği bu talebin de işleme konulduğu öğrenildi.

ATAMA YAPILACAK

2022 yılında Ege Ordu Komutanlığı görevini yürüten Yeni 2023 yılından bu yana Genelkurmay 2. Başkanlığı görevindeydi. Yeni'nin emekliliğinin ardından kısa süre içinde 3. Ordu Komutanlığı'na yeni bir ismin atanması bekleniyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Gündem
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu

2 yaşında içtiği kimyasal hayatını kararttı! 70 kez ameliyat oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarımert29y:

orduda yetişmiş subay kalmadı.tarikatçı cemaatçi doldu.uzman çavuşları Ordu komutanı yapın bunlardan daha iyi komuta ederler.bunlar komutanlık vasfı olmayan söZleşmeli er bile olamayacak kişiler

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme66
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Seninkiler varken Pkk karakoldan asker kaçırıyordu şimdi kafayı kaldıramıyor

yanıt16
yanıt11
Haber YorumlarıMustafa Yılmaz:

Eskiden 500 terörist karakol basıp ellerini kollarını sallayarak giderken chpnin emir erleri e-muhtıra ve demokrasiye ince ayar peşindeydi ne güzel günlerdi sizin için değilmi

yanıt3
yanıt2
Haber Yorumlarıalperenlive:

Dostluk ve dosta sadakat güzeldir fakat vatana hizmet daha önce gelmeliydi yine de bugüne kadar vatana millete yaptıkları hizmetler için her iki komutanımıza da yürekten teşekkürler.

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİBRAHİM ÇAMYURDU:

Onuru için yaşayan insanlara selam olsun

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Neden? Hak edenler gerçek değerini bulmuşlar mı acaba? General olması gerekenler olmamış ise neden? Bu işler bizi aşar haklısınız.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otilia'dan Sinan Akçıl itirafı: Genç ve aptaldım

Bir dönem aşk yaşamışlardı! İtirafı ortalığı karıştırdı
İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme

Savcılık harekete geçti: Baba-kız arasında silah krizi
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.